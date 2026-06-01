嵐主演『最後の約束』をTVer独占初配信！『怪物くん』『花より男子』…嵐の名作ドラマが勢ぞろいの「ARASHI Collection」 | RBB TODAY

2026年5月をもって活動を終了した人気グループ・嵐のメンバーが過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3が、5月29日よりTVerにて配信中だ。

「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた嵐の軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた人たちにとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップとなっている。

また5月29日からは嵐が主演を務めた『最後の約束』の配信が開始となっており、同作はTVerおよび動画配信サービスでは初配信となる。『最後の約束』を加えて、「ARASHI Collection」全28作品が勢ぞろいとなっており、ファンは見逃せない特集だ。

■TVer「ARASHI Collection」Part3配信概要

【配信期間】2026年5月29日（金）～2026年6月30日（火）

【ラインナップ】

■嵐 主演作品

『最後の約束』（フジテレビ／2010年）※初配信

【配信中】

■大野智 出演作品

『魔王』（TBSテレビ／2008年）

『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）

『怪物くん』（日本テレビ／2010年）

『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）

『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）

『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）

『死神くん』（テレビ朝日／2014年）

『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）

■櫻井翔 出演作品

『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）

『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）

『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）

■相葉雅紀 出演作品

『マイガール』（テレビ朝日／2009年）

『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）

『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）

『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）

『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）

『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）

■二宮和也 出演作品

『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）

『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）

『マラソン』（TBSテレビ／2007年）

『DOOR TO DOOR～僕は脳性まひのトップセールスマン～』（TBSテレビ／2009年）

『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）

『ONE DAY～聖夜のから騒ぎ～』（フジテレビ／2023年）

■松本潤 出演作品

『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）

『花より男子』（TBSテレビ／2005年）

『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）

『バンビ～ノ！』（日本テレビ／2007年）

『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）

■櫻井翔・二宮和也 出演作品

『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）