川島海荷、半年前に結婚式をあげていた！インスタで報告「こんな幸せな日はない」 | RBB TODAY

女優の川島海荷が27日にインスタグラムを更新し、半年前に挙式していたことを報告した。

川島は2024年12月に競泳の中村克選手と結婚したことを報告していた。

インスタグラムでは、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告。純白のドレス姿の自身のショットや、チャペルで撮影した写真や動画を公開した。

式について、「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返り。

また、「たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」とつづった。

ポストには、「とっても可愛いです！」「幸せのおすそ分けありがとう」「綺麗です。お幸せに」という声が集まっている。

※【画像】川島海荷が挙式を報告

