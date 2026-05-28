川島海荷、半年前に結婚式をあげていた！インスタで報告「こんな幸せな日はない」 | RBB TODAY

女優の川島海荷が27日にインスタグラムを更新し、半年前に挙式していたことを報告した。
川島は2024年12月に競泳の中村克選手と結婚したことを報告していた。
インスタグラムでは、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告。純白のドレス姿の自身のショットや、チャペルで撮影した写真や動画を公開した。
式について、「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返り。
また、「たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」とつづった。
ポストには、「とっても可愛いです！」「幸せのおすそ分けありがとう」「綺麗です。お幸せに」という声が集まっている。
川島海荷のすっぴん部屋着をファン絶賛！毎朝の生配信に注目集まる！ | RBB TODAY
女優の川島海荷が、すっぴん部屋着のまま毎朝ライブ配信を行い、ファンの注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/05/26/179300.html続きを読む »
川島海荷、中田圭祐の告白に「年甲斐もなく大照れしてしまって、お恥ずかしい」 | RBB TODAY
女優の川島海荷が18日、Instagram（インスタグラム）を更新。前日にABEMAで放送された恋愛番組『私たち結婚しました 3』第3話の感想をつづった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/18/199479.html続きを読む »