スリムクラブ真栄田、電車内トラブル巡る投稿に批判も皮肉返し「おれは気持ちを分かって欲しかっただけ」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が28日にXを更新し、電車内でトラブルに遭ったことを明かした。

真栄田は「ちょっと前だけどさ」と切り出し、空いている電車内で座っていた際、「気がゆるんで足くんだのよ」と告白。「まあ、マナー的には良くない」ともつづった。

すると、電車が駅に停車した瞬間、「横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ」と突然蹴られたとのこと。

その男性は電車を降りようとしたため、真栄田も追いかけて「お前ちょっとまて」と声をかけたそうだが、男性は降車して「来いよ」と挑発してきたと告白。

真栄田は「でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ」とさらに追い打ちをかけられたという。

この出来事に「どうした方が良かったのかな」とつづり、「『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい。歩きスマホにぶつかりにいく、う～！ってなってるやつと一緒だよな」とぼやいた。

ポストには同情の声の一方、「そういうトラブルを招いてるのが自分だという認識が足りてない」「まず電車で隣に人が座ってるのに足組んだことを反省しろ」「足を組んでいた自分にも非があるので、そこは反省ですね」という声も集まった。

すると真栄田は引用ポストで「こういう投稿した時さ、お前がわるい、反省しろ、って、う、う～！ってなる人達って、同じように親にやられたんだろうな」と分析。「おれはただ気持ちを分かって欲しかっただけなんだけどな」と本音を漏らした。

また、「この人達も親に気持ちを分かってもらう前に『お前がわるい！反省しろ！』って言われて傷ついてるんだろうな」と皮肉交じりに投稿している。

※スリムクラブ真栄田、電車内トラブル巡る批判に皮肉

