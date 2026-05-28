元AKB・大家志津香、料理店営む父の死去明かす「磯太郎は兄が継ぎ、続いていきます」 | RBB TODAY

元AKB48の大家志津香が27日にXを更新し、福岡県福津市で料理店を営んでいた父が死去したことを明らかにした。

大家はXで、父が営んでいた料理店「いけす料理 磯太郎」のポストを引用し、「父が4月30日に息を引き取りました」と投稿。

また、「生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べている。

最後には、「磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と呼びかけた。

料理店「いけす料理 磯太郎」はポストで、「4月30日、磯太郎の大将が永眠いたしました。銀行等の手続きの関係で報告が遅くなり申し訳ありません。無事に火葬まで終え、通常営業を行っております」と発表。「生前は本当に多くの方に支えていただき、心より感謝いたします」と感謝の意を表した。

この報告に大家のもとには「心よりご冥福をお祈りします」「お元気そうだったのに…」「お父さんの料理は美味しかったです」という声が集まっている。

※大家志津香、父の死去を報告

