カメラの前で女性に衝撃暴行、MCディンドンが謝罪…過去の不祥事を掘り返され生配信中にブチ切れ【全文】 | RBB TODAY

MCディンドンが謝罪した。

MCディンドンは5月26日、自身のSNSに謝罪文を投稿した。

【画像】女性をボコボコにした瞬間

まず、「私の軽率で未熟な行動により、多くの方々に大きな不快感と失望感を与えてしまったことを、深くお詫び申し上げる」と謝罪。続けて「配信に携わる者として、いかなる状況でも理性を失わず責任を持って対処すべきだった。一時の感情を抑えられず不適切な姿を見せてしまったことは、いかなる言葉でも言い訳できない明白な過失だ」と綴った。

そして、「私の無礼で至らなかった行動に対し心から謝罪し、腹を割って誤解を解いた。互いの非を認め合い、これからはそれぞれの将来を応援することにした」と、被害女性との現状についても説明した。ただし、事実と異なる悪質コメントに対しては法的対応を予告している。

（写真提供＝OSEN）MCディンドン

なお、MCディンドンは今年3月、投げ銭ランキングをリアルタイムで競わせる形式のいわゆる「エクセル配信」に出演した際、共演女性に暴行を加えるような行動をとった。これは生配信中の出来事だった。

女性配信者がMCディンドンの過去の飲酒運転事件に触れたことが、逆上の原因だったと説明されている。

MCディンドンの投稿全文は以下の通り。

◇

こんにちは、MCディンドンです。

まず、私の軽率で未熟な行動により、多くの方々に大きな不快感と失望感を与えてしまったことを、深くお詫び申し上げます。

配信に携わる者として、いかなる状況でも理性を失わず責任を持って対処すべきだったにもかかわらず、一時の感情を抑えられず不適切な姿を見せてしまいました。これは、いかなる言葉でも言い訳できない私の明白な過失です。

私の無礼で至らなかった行動について、本人に心からの謝罪を伝えました。現在は腹を割って話し合い、誤解を解きました。互いに非を認め、それぞれの将来を応援することにしました。

今回の件を経て、私自身を骨身に染みて振り返りました。自らの不足を深く痛感しており、今後はあらゆる場面でより慎重になり、相手を配慮した成熟した対処ができるよう、絶えず努力し反省していきます。

併せて、一つお願いを申し上げたいです。私の過ちに対する大衆の方々の厳しい声や叱咤は、私がすべて甘んじて受けるべきものです。

ただし、これ以降、本事件に関して事実と異なる悪意あるデマを生成・流布したり、私の家族や知人に向けた無差別な悪質コメントを投稿する行為については、もはや黙過することなく、示談なしで法的対応を進める予定です。

改めて、私の行動によって不快な思いをされたすべての方々に、心からお詫び申し上げます。申し訳ありません。

MCディンドン 拝

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