XG、AMAレッドカーペットに日本人アーティスト史上初登場！ラスベガスで歓声 | RBB TODAY

7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月25日、ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された米3大音楽賞の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」のレッドカーペットに登場した。

単独の日本人アーティストがAMAのレッドカーペットを歩くのは、XGが史上初となる。

XGは2024年から2025年にかけて世界35都市（47公演）で初のワールドツアーを開催。昨年4月にはアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に日本人アーティストとして唯一出演し、SaharaステージのトリをつとめXのトレンドで世界2位を記録した。

2026年1月23日にリリースした初のフルアルバム『THE CORE - 核』では、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で初のTop100入りを果たすなど、アメリカでの実績と功績が高く評価され、今回の招待につながった。

XGメンバーは「American Music Awardsに参加することが出来てとても光栄に思っています。色んなアーティストの方々や、パフォーマンスを見るのがとても楽しみです！」とコメント。開催中のワールドツアーについて聞かれると「このツアーには、私たちらしさのすべてが詰まっていて、来てくれたら私たちの本当のCOREを感じてもらえると思います！」と意欲を示した。

XGは来週5月31日（現地時間）にロサンゼルスのドジャーススタジアムで行われるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ戦で始球式をつとめる。6月6日にはロンドン・ウェンブリー・スタジアムで開催されるイギリス最大の音楽フェスティバル「Capital's Summertime Ball 2026」に日本人アーティストとして初出演する。

ワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」では、バンコク、マニラ、香港、メルボルン、シドニー、台北、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティでの海外公演も発表されている。

国内では7月25日に「FUJI ROCK FESTIVAL」、9月12日に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」への出演も予定。8月8日にはロサンゼルスで開催される「Head In The Clouds」にも出演する。