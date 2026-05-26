田中美久、「ポルトガルの思い出」ショットを公開！ | RBB TODAY

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田中美久、「ポルトガルの思い出」ショットを公開！

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田中美久【撮影：小宮山あきの】
  • 田中美久【撮影：小宮山あきの】

　元HKT48の田中美久が25日にインスタグラムを更新し、ポルトガルで撮影したショットを公開した。

　田中はインスタグラムに「ポルトガルの思い出」と記し、ショットを公開。

　海岸で白のショート丈Tシャツと白のショートパンツ姿でアンダーバストとくびれを大胆に覗かせた写真や、空を見上げる横顔、ワンピース姿で楽しそうに空を仰いでいる写真などを公開した。

　また、ポルトガルの食事やリスボンにある「コメルシオ広場」のショットも披露した。

　なお、田中は3月9日にポルトガルで撮影した写真集「ぜんぶ、ほんと」(集英社)を発売している。

※【写真】田中美久がポルトガルでのショットを公開


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