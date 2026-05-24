Kep1er、PayPayドームでセレモニアルピッチ！ヒカルがガッツポーズ | RBB TODAY

23日、PayPayドーム公式Xが更新。韓国ガールズグループKep1er（ケプラー）がセレモニアルピッチを行った様子を動画で公開した。

Kep1er（ケプラー）がセレモニアルピッチを行ったのは、23日に行われたソフトバンクホークス対日本ハムファイターズの1戦。この日は「ホークスアジアンデー」が開催されており、野球・グルメ・音楽など様々な切り口でアジアを感じられるイベントとなっている。その一環として、韓国の人気ガールズグループであるKep1erがゲストとして出演した。

セレモニアルピッチはメンバーを代表して福岡出身のHIKARUが担当。白のチビTの上にユニフォームを羽織ったへそ出しスタイルのHIKARUはピンクのグローブをはめ、見事なノーバウンド投球を見せた。投球後は満面の笑みでガッツポーズ。観客から大きな拍手を受けた。試合後にはスペシャルライブも開催され、観客を盛り上げた。

この投稿にファンからは「ヒカルナイスピーーーッ」「地元・福岡でひかるちゃんの見事なストライク投球、最高にカッコよくて凱旋ライブもめちゃくちゃ盛り上がりますね！」といったコメントが寄せられている。

※みずほPayPayドーム福岡公式Xの投稿