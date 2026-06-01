「ケツ番長」爆誕！村重杏奈、セクシーすぎる写真カット公開 | RBB TODAY

30日、タレントの村重杏奈が公式インスタグラムを更新。鍛えあげた自慢のヒップを強調したセクシーなショットを公開した。
村重は「週3ジム週2ピラティスでお尻死ぬほど鍛えました！」という文章とともに、赤いTバックのボディスーツにハイヒールを履いたセクシーな姿で後ろから撮影した写真をアップ。ベッドに片膝を上げ、ぐっとおしりを持ち上げたポーズで、鍛え上げた美尻を強調した1枚だ。「おっぱい先生なのは皆さんもう分かってると思うんで次はケツいったろ！と思いまして「ケツ番長」爆誕です。」と、おっぱい先生に続き、ケツ番長を名乗ることに。
村重はただお尻を鍛えたのではなく、形にもこだわったそうで「このまるっとしたお尻のラインを出すの本当に大変だったんです！！！！！だから誇り！」と、丸みを帯びたラインを作り上げるのに苦労したと綴った。この美尻の効果もあってか「はい！そしてご報告！写真集売れてます！！」と先日発売された写真集の売り上げが好調なことも報告している。
この投稿にファンからは「まさに番長！最高ケツ作笑」「頑張ったんですね！素敵です」「美しすぎます！努力の賜物」と絶賛するコメントが寄せられている。
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