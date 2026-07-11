キム・ヨナ、左手に輝く高級結婚指輪…年下夫との変わらぬ愛情をアピール | RBB TODAY

“フィギュアクイーン”キム・ヨナと夫のコ・ウリムが、日常の中でも輝く結婚指輪を披露した。

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キム・ヨナは7月11日、自身のSNSに特別なコメントを添えることなく、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真でキム・ヨナは、多彩な日常を公開した。まるで大学生が週末を過ごしているかのような、リラックスしたスタイリングと清楚な魅力を見せた。

まずキム・ヨナは、白いブラウスにジーンズを合わせ、ロマンチックでありながら洗練されたムードを漂わせた。続く写真では、黒いジャケットで大人っぽく落ち着いた雰囲気を演出した。

(写真=キム・ヨナ Instagram)

そのなかで目を引いたのは、キム・ヨナの左手薬指だった。コ・ウリムとそろって着用しているとみられる結婚指輪が視線を集めた。

キム・ヨナの日常公開に先立ち、夫のコ・ウリムも日常を公開していた。マスクを着け、カフェとみられる場所で時間を過ごしているコ・ウリムの左手薬指にも、キム・ヨナと同じ指輪が輝いており、注目を集めた。

(写真=キム・ヨナ Instagram)

なお、キム・ヨナとコ・ウリムは2022年10月に結婚した。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

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