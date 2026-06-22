長濱ねる、美しい横顔が映えるショートボブにヘアチェンジ！ | RBB TODAY

長濱ねるが20日、インスタグラムを更新。髪をばっさり切ってショートボブにした姿を公開した。
長濱は「髪を切った！」と横顔のショットをアップ。肩下までのセミロングを、あごのラインまでばっさりカットしたショートボブにヘアチェンジしている。長濱の整った横顔のラインや細い首が映える髪型だ。
この投稿にSNS上では「ショートカットが似合いすぎて似合いすぎて」「ショートねるちゃんとってもキュート」とファンから絶賛する声が寄せられている。
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