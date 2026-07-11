『ONE PIECE』ハンコックに変身した韓国女性芸人、胸元ざっくり衣装で“驚異のシンクロ率” | RBB TODAY

韓国の女性芸人イ・セヨンが、大胆なコスプレを披露した。イ・セヨンは7月10日、自身のインスタグラムに「私の趣味はコスプレなんです。誰のコスプレか正確に当てたらチキンクーポンを送ります」と綴り、1枚の写真を公開した。

【写真】スタイル抜群…イ・セヨンの“食い込み”ハイレグショーツ姿

写真の中のイ・セヨンは、人気アニメ『ONE PIECE』のキャラクター、ハンコックの衣装を着て、鏡の前で自撮りをしていた。

赤い衣装に深いスリットの入ったスカート、マントと肩飾り、ハイヒールまで。彼女はボア・ハンコック特有の雰囲気を完璧に再現していた。

特に、胸元が大きく開いた衣装とボリューム感のあるシルエット、すらりとした美脚は、ファンの視線を引きつけるのに十分だった。

実際に写真を見たネットユーザーたちは、「シンクロ率がすごい」「とてもよく似合っている」「ボア・ハンコックですか？」「きれいです」など、熱い反応を見せた。

(画像=イ・セヨンInstagram)

これに先立ち、イ・セヨンはYouTubeチャンネル『ヨンピョンTV YPT』を通じて、現在のスタイルを手に入れるまでの裏話を公開したことがある。

最近アップロードされた動画「お笑いタレントのイ・セヨン、胸の手術をやり直しました..（胸フィラー副作用写真初公開、豊胸手術を後悔した理由？、胸の色の近況）」でのことだ。

彼女は「私が胸の手術をしてから、ちょうど1年になりました」とし、「胸の手術をして一番大きく変わった点は、ぱっと見てすぐわかるじゃないですか？ 大胆になりました」と語った。

続けて、「一生着ないような衣装を着るようになりました。UネックよりVネックを探すようになりました。そういうことです」と、スタイルに対する強い自信をのぞかせた。

また、胸の手術を受けた理由については「フィラーの副作用がありました」とし、「胸のフィラー施術を受けたあと、肋骨のほうまでフィラーが下がってきたんです。胸が4つになっていました」と打ち明けた。

イ・セヨンは2011年、MBN第1期公開採用お笑い芸人として芸能界にデビューした。その後、さまざまな番組を通じて名前を知らせ、YouTubeでは二重まぶたの手術や鼻、豊胸など、さまざまな整形および施術に約1億ウォンを投じたと明かし、話題になったこともある。

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