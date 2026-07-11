“顔は20代、手はリアル”と話題のチョン・ジヒョン、今度は小麦色の肌で視線独占 | RBB TODAY

チョン・ジヒョンは、やはりチョン・ジヒョンだった。最近、若々しい顔立ちとは対照的な手の甲のシワで、自然な“リアルな美しさ”を見せていた彼女が、今度は香港のイベント会場で小麦色に日焼けした肌を披露し、視線を釘付けにした。

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最近、香港のマガジン『TatlerStyle』は公式アカウントを通じて、チョン・ジヒョンが香港のイベントに出席した映像を公開した。

チョン・ジヒョンは、香港・セントラルのセントジョージビルに位置するピアジェのフラッグシップストアのオープンイベントに出席した。彼女はリボンカット式に参加し、ブランド関係者たちとシャンパンを手に乾杯しながら、現場の雰囲気を盛り上げた。

ファンサービスも忘れなかった。チョン・ジヒョンは、自分を見るために集まったファンに手を振り、笑顔を見せた。指ハートを作り、余裕のある様子で応える姿も目を引いた。

この日、最も話題を集めたのは、普段とは異なる肌のトーンだった。チョン・ジヒョンは、肩と首元を露わにしたディープブルーのドレス姿で登場。白い肌ではなく、日焼けしたような小麦色の肌が視線を集めた。

特に、腕と肩のラインの間に、肌のトーンと対照的な明るい跡が捉えられ、ネットユーザーたちは「日焼け跡ではないか」と反応した。健康的な魅力が加わったチョン・ジヒョンの新鮮な雰囲気に関心が集まった。

チョン・ジヒョンのビジュアルが話題になったのは、今回が初めてではない。デジタルマガジン『Eyes Magazine』の公式SNSで公開された映像でも注目を集めた。当時、チョン・ジヒョンはチューブトップスタイルの白いワンピースを着てイベント会場に登場した。

ハリのある顔立ちとくっきりとした目鼻立ちは相変わらずだった。しかし、両手を顔の近くに上げるポーズを取る過程で、手の甲のシワと前腕の筋が自然にあらわになった。

ネットユーザーたちは「顔は20代みたいなのに、手は現実的だ」「手の年齢は隠せない」「運動しているからでは」「それでも自然で好感が持てる」など、さまざまな反応を見せた。

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