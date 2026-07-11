消えたはずの韓国女優ユンソナ、突如近況を公開「今も妖精みたい」 | RBB TODAY

女優ユン・ソナが、カナダ・バンクーバーで年齢を感じさせない“美貌”とともに日常を共有した。

【あの人は今】日本で大成功したユンソナのその後

ユン・ソナは7月11日、自身のSNSを通じて「私、バンクーバーに住んでいながら、IKEAのソフトクリームを初めて食べたんです～あらまあ…私はなぜ今まで知らなかったんだろう?!」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中のユン・ソナは、カナダ・バンクーバーの大型店舗のフードコートを背景に、片手にソフトクリームのコーンを持ち、明るい笑顔を見せている。

ベージュトーンのキャップに楽なグレーのスウェットを合わせた彼女は、特に愛らしいおさげの三つ編みヘアまで見事にこなし、20代にも劣らない清楚でラブリーな魅力を放っていた。カメラに向かって指でVサインを作り、アイスクリームをかじる姿からは、彼女特有の澄んだ清らかなエネルギーがそのまま伝わってくる。

(写真=ユン・ソナSNS)

“息子の騒動で謝罪”ユン・ソナ、女優活動中断後にカナダでさらに若々しく…「なぜ今まで知らなかったんだろう？」

ユン・ソナは「一緒に行った友人が、まだ知らなかったの？と笑っていました～。バニラヨーグルトアイスクリームがおいしいと言われて買って食べたのですが…あら、本当においしいんです（笑）。値段も優しくて、味も良くて」と、ささやかな日常で見つけた幸せを伝えた。

続けて「みんな知っているのに…私だけ知らないことが、まだ本当にたくさんあるみたいです～～（笑）。まあ～～知ったならそれでいいし、おいしく食べたならそれでいいですよね。そうでしょう?! でも私みたいに、まだ食べたことがない方もいらっしゃいましたよね？（笑）」と付け加え、少し天然で飾らない魅力を見せた。

さらに、韓国の店舗でも同じアイスクリームを販売しているのか気になるとし、「もしかして韓国では、パッピンスも売っていたり、限定版でもっとおいしいものを売っていたりするわけじゃないですよね？（笑）」と、故国にいるファンに向けて優しい質問を投げかけたりもした。

(写真=ユン・ソナSNS)

写真を見たネットユーザーたちも「おさげ髪がこんなに似合うことありますか？」「歳月はユン・ソナだけを避けていくみたい」「今も妖精のようだ」など、変わらない美貌に感嘆の声を寄せた。

ユン・ソナは2017年、息子が校内暴力騒動に巻き込まれたことで活動を中断し、カナダへ向かった。当時、SBS『8ニュース』では、ソウルのある私立小学校で修練会に行った児童が同じクラスの児童4人から暴行を受け、横紋筋融解症と心的外傷後ストレス障害の診断を受けたにもかかわらず、財閥会長の孫や有名芸能人の息子が含まれていた加害児童たちは処罰を受けなかったと報じ、大きな波紋を呼んだ。

その後、“有名芸能人の息子”としてユン・ソナの息子が名指しされ、ユン・ソナはニュース報道が歪曲されたものだとの立場を明かした。しかし騒動が広がると、当時の所属事務所を通じて「一連の、私どもの子どもの学校修練会で発生した出来事について、けがをしたお子さんとそのご家族、そして学校と多くの方々に頭を下げてお詫び申し上げます」と謝罪した。

ユン・ソナはその後、女優活動を休止し、息子とともにカナダへ向かった。当時浮上した移民説については事実ではないと明かしていたが、現在はカナダに定着して暮らしながら、SNSを通じてファンと交流している。

（記事提供=OSEN）

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