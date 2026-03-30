渡辺満里奈、夫・名倉潤と偶然ペアルック！仲良し2ショットに反響 | RBB TODAY

タレントの渡辺満里奈が30日、アメーバオフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。
渡辺は「そしてまたしても」と題し、「夫とペアルックになってしまいました」と報告。白のTシャツをおそろいで着用し、顔に手を添えたポーズで寄り添う2ショットを披露した。
さらに「朝、夫が仕事行く時ちゃんと見てなかったわー」と明かしつつ、「笑い飛ばしてください」「よき1日を！！」とつづって投稿を締めくくった。
コメント欄には「かわいいお２人」「憧れの夫婦」「いつまでもペアルック着ててくださいね」「ペアルックとは羨ましい」「仲良しでうらやましい限り」「夫婦仲がいいのは何より」「素敵」などの声が寄せられている。
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