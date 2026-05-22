IVE・ウォニョン、約14億円の豪邸を公開！“高級インテリア”の数々に反響「まさにヤング＆リッチ」 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、まさに“ヤング＆リッチ”なスケールを誇る自宅を公開した。

5月21日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、約14億円の豪邸公開！“高級インテリア”の数々…

公開された写真のウォニョンは、大きな窓の向こうにロッテワールドタワーとソウルの街並みがパノラマのように広がるリビングを背景に、リラックスしながらもスタイリッシュなポーズを決めている。

なかでも話題を集めているのは、リビングの中央を埋め尽くす巨大な赤いソファだ。このソファはフランスの有名デザイナー、ピエール・ポランの代表作で、モジュール（パーツ）1つあたりの価格だけでも最低700万ウォン（約70万円）から最高1100万ウォン（約110万円）に達する高級製品として知られている。

ウォニョンは、このモジュールをなんと20個も組み合わせ、リビングの中央に巨大なスクエア型の休憩スペースを完成させている。ソファの配置だけで、およそ2億ウォン（約2000万円）にのぼる費用がかかったと推定される。

優雅な日常を彩るインテリア小物の数々も華やかだ。

ソファの合間に置かれたラウンドテーブルの上には155万ウォン（約16万円）相当の高級クリスタルグラスが置かれているほか、リビングの一角には約350万ウォン（約35万円）台のプレミアムフロアランプ、90万ウォン（約9万円）相当の羊を模した高級オブジェ、そして470万ウォン（約47万円）相当のバイオエタノール暖炉が美しく調和しており、まるで現代美術館を彷彿とさせる空間を演出している。

（写真＝ウォニョンInstagram）

この投稿を見たファンからは「素敵すぎる」「家具だけで家買える」「ヤング＆リッチ」「さすがウォニョン！」などのコメントが寄せられている。

なお、ウォニョンは昨年、ソウルを代表する富裕層の街として知られる、龍山区（ヨンサング）漢南洞（ハンナムドン）にある137億ウォン（約14億4000万円）の高級ヴィラを、全額現金で一括購入し、大きな話題を呼んでいた

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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