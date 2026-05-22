LE SSERAFIM、カムバック前日に新曲『BOOMPALA』初公開！300人のファンと前夜祭 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、カムバックの前日に新曲のパフォーマンスを初披露し、世界中のファンの心を射抜いた。

本日（5月22日）午後1時、LE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1がリリースされた。

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リリースに先立ち、カムバック前日となる21日午後8時、ソウル・西小門（ソソムン）聖地歴史博物館にて、音楽プラットフォーム「Spotify」とタッグを組んだ単独ライブイベント「PURE FLOWERS LIVE」が開催された。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

会場にはLE SSERAFIMのカムバックを心待ちにしていた約300人のグローバルファンが集結し、熱気を放っていた。5人のメンバーは、先月先行公開され大きな話題を呼んだリードシングル『CELEBRATION』で華やかな幕開けを飾り、会場の雰囲気を一気に盛り上げた。

続けて、LE SSERAFIMはアルバム収録曲『Creatures』のステージを初披露し、大勢のダンサーたちと共に爆発的なエネルギーを炸裂させた。余裕のあるステージマナーと観客を圧倒するパフォーマンスに、集まったファンは感嘆の声をあげた。続いて披露されたもう一つの収録曲『Sonder』のステージでは、これまでのパワフルなイメージとは一転、叙情的で深い感性を届け、ファンもスマートフォンのライトやペンライトを掲げて応え、美しい光景を作り出した。

さらに、世界的大ヒット曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』や4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』のステージが続くと、会場はまるで単独コンサートさながらの大合唱の渦に包まれた。

何よりもこの日のハイライトとなったのは、新曲『BOOMPALA』のステージだった。 一度聴いたら忘れられない中毒性の高いメロディと、簡単に真似できるポイントダンスが繰り広げられると、観客はサビを完璧に歌い上げ、爽快な一体感を完成させた。

その後のトークタイムでLE SSERAFIMは、「メンバーを思いながら書いた、心のこもった楽曲がある」「『Saki (feat. Aliyah’s Interlude)』は、かなり強烈な歌詞が際立っている」「『BOOMPALA』の振り付けには、無邪気な笑顔をプラスしてギャップ萌えを狙った」などと、新作に関するネタバレを次々と放出し、ファンの期待感を高めた。

メンバーたちは「リリースの前に、最も大切で愛するFEARNOT（ファンダム名）の皆さんに、最初に新曲をお届けできて意味深い。3年ぶりのフルアルバムなので愛情をたっぷりと詰め込んだ。みんなでフェスのように楽しんでほしい」と胸いっぱいの思いを伝えた。

なお、LE SSERAFIMは、本日（22日）に放送される音楽番組「ミュージックバンク」（KBS2）への出演を皮切りに、本格的なカムバック活動へと突入する。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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