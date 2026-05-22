横浜赤レンガ倉庫に全国＆海外のグルメバーガー集結！入場無料の「バガチャン2026」6月12日より開催 | RBB TODAY

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横浜赤レンガ倉庫に全国＆海外のグルメバーガー集結！入場無料の「バガチャン2026」6月12日より開催

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　グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026」が、6月12日から14日まで横浜赤レンガ倉庫イベント広場A・Bで開催される。入場は無料で、飲食は有料。

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　5年目を迎える同イベントは、全国のシェフが日本一を懸けて競う調理大会と、グルメバーガー販売を同時に楽しめるフードイベント。販売エリアには全27店舗が登場し、世界大会で実績を残した海外シェフのバーガーや、歴代チャンピオン店舗、ご当地食材を使った限定バーガーなどが並ぶ。

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　ラインアップには、ドバイから日本初出店する「One more BURGER HOUSE DUBAI」、韓国発の「MELTINGSOUL」「ZESTY SALOON」、ニューヨーク発ステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」など海外色豊かな店舗も登場。さらに、松阪肉100％のチーズバーガー、サメ肉を使った限定バーガー、上州牛や常陸牛、安曇野わさび、ずんだなどを使った個性派バーガーも楽しめる。

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　会場では、一部店舗・商品を除きクォーターカットサービスも実施。友人や家族とシェアしながら、複数のバーガーを少しずつ食べ比べできる。また、今年から来場者投票による「販売部門賞」も新設され、実際に食べた来場者の一票で会場人気No.1の店舗を決定する。

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　バーガー以外にも、ポテトやスイーツ、ドリンクを販売。ラムウェストンの「バガチャン限定ポテト3種盛り合わせ」や、カラフルな生チュロス、栃木県産いちごを使ったバブルワッフルなども登場する。

　開催時間は、12日が11時から21時まで、13日が10時から21時まで、14日が10時から20時まで。フードのラストオーダーは12日・13日が20時、14日が19時。雨天決行、荒天時は中止となる。


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