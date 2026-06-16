えなこが水着姿で“夏さきどり”グラビア！週刊SPA!38周年記念号の表紙に登場！ | RBB TODAY

16日発売の「週刊SPA!」6月23・30日合併特大号（扶桑社）の表紙に、コスプレイヤー・グラビアアイドルとして活躍するえなこが登場した。

同誌は38周年記念号として、えなこによる表紙撮影に加え、夏さきどりフォトブックも収録。ラムネのように甘酸っぱく、シャボン玉のように軽やかなイメージで、えなこが“この夏いちばん、近くにいてほしい人”を体現している。

週刊 SPA! 6 月 23・30 日合併特大号（扶桑社）

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／ｍｉｋｏ スタイリング／八杉直美

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／ｍｉｋｏ スタイリング／八杉直美

美女地図のコーナーには、SKE48を卒業しソロアイドルとして活動中の江籠裕奈が登場。「えごちゃん」の愛称で親しまれファンに癒しを届けている彼女が、今回は「天使の休息」をテーマに束の間のオフタイムを披露する。

撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

そして、グラビアン魂には三田悠貴が2回目の登場。軽トラ女子として話題を集める彼女は、デビュー間もない前回と比べて表情が格段に豊かになり、その見事なプロポーションも合わせて、誌面にてグラビアンたちも大絶賛している。三田は最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）も発売中だ。

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／佐賀愛衣

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／佐賀愛衣

推し撮のコーナーでは、「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞を受賞した花咲楓香が登場。野球好きOLをテーマに、バッティングセンターを舞台にしたグラビアを披露。水色の水着姿で抜群の透明感と美ボディを見せつけている。

撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

さらに「メルヘンか、小悪魔か」のコーナーには、レースアンバサダーとして活躍する阿比留あんなが初登場。艶やかな小悪魔感ある表情とは対照的な、カプセルトイやキャラクターグッズを愛するメルヘンな彼女の魅力が詰まったグラビアに仕上がっている。

撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子