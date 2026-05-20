Perfume、公開中のドキュメンタリー映画から驚きの本編映像2本が公開 | RBB TODAY

公開中のドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、本編映像2本が公開された。

公開されたのは、あ～ちゃんがチームPerfumeにある重要な報告をする直前シーンを切り取った＜チームPerfumeにご報告篇＞と、東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』でパフォーマンスされた「Perfumeの掟」の裏側に迫る＜ライブの裏側”Perfumeの掟”篇＞の2本だ。

＜チームPerfumeにご報告篇＞は、公開後に「こんなところまで見せてくれるの！？」と驚きの声が続出したシーンで、チームPerfumeの25年の絆を感じる一幕となっている。＜ライブの裏側”Perfumeの掟”篇＞では、ファン人気の高い「Perfumeの掟」に挑む3人の直前の様子が臨場感たっぷりに収められている。

同作は、あ～ちゃん・かしゆか・のっちからなるPerfumeの結成25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。2025年9月21日のメジャーデビュー20周年記念日に突然発表されたコールドスリープを軸に、未公開映像や独占インタビューを交えながら3人の軌跡を辿る内容だ。2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画となる。

監督はNHK出身のドキュメンタリー映画監督・佐渡岳利が務め、音楽は中田ヤスタカ（CAPSULE）が担当。主題歌はPerfume「コールドスリープ」。配給は日活。

公開後には「泣いたけど、悲しい涙はなかった。見終わって、よしっ！という気分」「あ～ちゃんかしゆかのっち全員愛、MIKIKO先生も愛」「推し活が尊過ぎて涙なしでは見れなかった！」「勇気ある決断を、愛のある発表を、期待ある未来を考えてくれたことに感謝しかないです」「Perfumeを好きな人生でよかった」「よりチームPerfumeを好きになるドキュメンタリー作品でした」「人生について考えさせられた」など、多くの感想が寄せられている。

同作は全国公開中。