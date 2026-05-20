 永野芽郁が近影公開！「フォトブック&スタイルブック」のグッズ発売発表 | RBB TODAY
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永野芽郁が近影公開！「フォトブック&スタイルブック」のグッズ発売発表

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　女優の永野芽郁の公式インスタグラムが18日、オフィシャルグッズを身に着けた近影を公開した。

　永野のマネージャーが運用している公式インスタグラムは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！」と告知。

　ポストには「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたキャップを被った永野や、好きだというラーメンを連想させるデザインのTシャツ、トートバッグを手にしたショットが公開された。

　グッズは同日から「通販サイトMAILIVIS」で販売スタートしているとのこと。

　永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」は6月21日に発売される。

※【画像】永野芽郁が近影を公開


永野芽郁、スペシャルBOX「MAGNOLIE」の購入者特典フォトカードが公開！ | RBB TODAY
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永野芽郁のスペシャルBOX「MAGNOLIE」の購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」ビジュアルが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/28/247197.html続きを読む »

永野芽郁、主演で“フェミニストの彼女”を熱演！Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年に配信決定 | RBB TODAY
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韓国発の小説「僕の狂ったフェミ彼女」が永野芽郁主演で2026年Netflix映画化、現代の恋愛とフェミニズムを描くラブコメディ
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/03/240403.html続きを読む »

永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」
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そして、バトンは渡された

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