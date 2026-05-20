永野芽郁が近影公開！「フォトブック&スタイルブック」のグッズ発売発表 | RBB TODAY

女優の永野芽郁の公式インスタグラムが18日、オフィシャルグッズを身に着けた近影を公開した。
永野のマネージャーが運用している公式インスタグラムは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！」と告知。
ポストには「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたキャップを被った永野や、好きだというラーメンを連想させるデザインのTシャツ、トートバッグを手にしたショットが公開された。
グッズは同日から「通販サイトMAILIVIS」で販売スタートしているとのこと。
永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」は6月21日に発売される。
永野芽郁、スペシャルBOX「MAGNOLIE」の購入者特典フォトカードが公開！ | RBB TODAY
永野芽郁のスペシャルBOX「MAGNOLIE」の購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」ビジュアルが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/28/247197.html続きを読む »
永野芽郁、主演で“フェミニストの彼女”を熱演！Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年に配信決定 | RBB TODAY
韓国発の小説「僕の狂ったフェミ彼女」が永野芽郁主演で2026年Netflix映画化、現代の恋愛とフェミニズムを描くラブコメディ
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/03/240403.html続きを読む »