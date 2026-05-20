永野芽郁が近影公開！「フォトブック&スタイルブック」のグッズ発売発表 | RBB TODAY

女優の永野芽郁の公式インスタグラムが18日、オフィシャルグッズを身に着けた近影を公開した。

永野のマネージャーが運用している公式インスタグラムは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！」と告知。

ポストには「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたキャップを被った永野や、好きだというラーメンを連想させるデザインのTシャツ、トートバッグを手にしたショットが公開された。

グッズは同日から「通販サイトMAILIVIS」で販売スタートしているとのこと。

永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」は6月21日に発売される。

※【画像】永野芽郁が近影を公開

