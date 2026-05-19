GACKT「ボクは普通の役はやらない。狂った役か、頭のおかしい役しかやらない」月9ドラマで弁護士と一級建築で活躍する異色のダークヒーローに！ | RBB TODAY

18日、ミュージシャンのGACKTが自身のXを更新、フジドラマ初出演で月9初主演が決まったことを明らかにした。

GACKTはXに「今年は、正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった。だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった。」と投稿。もともとはWOWOWで6月より放送予定の『コンサルタント-死を執筆する男-』のみに出演する予定だったのが、今回思いがけずフジの月9で初主演することになったと明かしている。

ミュージシャンとしてのみならず俳優としても存在感を見せるGACKTだが、「最近は、業界の各方面に「ボクは普通の役はやらない。狂った役か、頭のおかしい役しかやらないので」と伝えている。」とのこと。今回のドラマも「もちろん真っ当な人間じゃない。」とのことで、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する異色の主人公、浦真鷲直人（うらまわし・なおと）を演じる。

GACKTが主演するのは７月期の月９ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』。“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメントだ。GACKT演じる浦真鷲は、依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰めるダークヒーロー。GACKTも浦真鷲のことを「敏腕弁護士でありながら、一級建築士。よくわからん…。そして、“嘘”を武器に真実を暴く男。かなりクセが強い。」と評している。

(C)フジテレビ

この発表にファンからは「これは…GACKTさんだからこそ演れる役」「設定を見てもどんなお話なのかまるで見当もつきませんが、他の誰でもないGACKTさんだからこその演技、期待しています」といったコメントが寄せられている。

『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』は、7月20日より毎週月曜21時にフジテレビ系列で放送される。

※GACKTの投稿



