僕青、6ヵ月ぶり新シングル「FUNKY SUMMER」！デビューシングル以来の全員歌唱曲 | RBB TODAY

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僕青、6ヵ月ぶり新シングル「FUNKY SUMMER」！デビューシングル以来の全員歌唱曲

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　僕が見たかった青空（通称：僕青）の8thシングルタイトルが「FUNKY SUMMER」（ファンキーサマー）に決定した。CD全5形態と先行配信のジャケット写真も公開された。

　リリース日は6月3日（水）。前作「あれはフェアリー」はBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで自己最高売上を記録しており、同作以来約6ヶ月ぶりのリリースとなる。

　表題曲「FUNKY SUMMER」は、デビューシングル「青空について考える」以来の全員歌唱曲だ。金澤亜美が前作に続きメインメンバーを務める。

　ジャケット写真は＜初回盤Type-A＞、＜初回盤Type-B＞、＜僕青LIVE盤＞、＜通常盤（CDのみ）＞、＜僕青イベント盤（mu-mo SHOP限定盤）＞の全5形態および先行配信分が公開された。夏の青空に色鮮やかな花火の光が舞う、僕青3周年アニバーサリーを祝福するアートワークとなっている。


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