「日傘おおきいからみて」沖 侑果の投稿に、日傘よりもファンが釘付けになったもの | RBB TODAY

STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、7日に自身のXに投稿した写真が話題を呼んでいる。

沖が「天気良かった時の写真 日傘おおきいからみて」とのコメントとともにアップしたのは、大きな日傘をさして緑の中で微笑む写真。確かに日傘は大きく、沖をしっかり紫外線から守っている。しかしそれよりもファンの目を奪ってしまったのは、沖のセクシーないでたちだ。

沖は薄手の茶色いシャツを羽織っているのだが、ボタンは一つも留められておらず、胸元からお腹までが見えてしまっている状態。沖の形の良いバストラインがしっかり確認できる。

セクシーすぎる姿にファンからは「日傘より違うとこに目が行きます」「ごめんなさい傘なんて目に入りません←」「大きな日傘よりも大きなアンパンが2つ見えたのは気のせいでしょうかね・・・」「日傘どころじゃないw」とのコメントが寄せられた。