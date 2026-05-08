「日傘おおきいからみて」沖 侑果の投稿に、日傘よりもファンが釘付けになったもの | RBB TODAY

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「日傘おおきいからみて」沖 侑果の投稿に、日傘よりもファンが釘付けになったもの

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沖侑果【撮影：浜瀬将樹】
  • 沖侑果【撮影：浜瀬将樹】

　STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、7日に自身のXに投稿した写真が話題を呼んでいる。

　沖が「天気良かった時の写真　日傘おおきいからみて」とのコメントとともにアップしたのは、大きな日傘をさして緑の中で微笑む写真。確かに日傘は大きく、沖をしっかり紫外線から守っている。しかしそれよりもファンの目を奪ってしまったのは、沖のセクシーないでたちだ。

　沖は薄手の茶色いシャツを羽織っているのだが、ボタンは一つも留められておらず、胸元からお腹までが見えてしまっている状態。沖の形の良いバストラインがしっかり確認できる。

　セクシーすぎる姿にファンからは「日傘より違うとこに目が行きます」「ごめんなさい傘なんて目に入りません←」「大きな日傘よりも大きなアンパンが2つ見えたのは気のせいでしょうかね・・・」「日傘どころじゃないw」とのコメントが寄せられた。


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《和光福》

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