「日傘おおきいからみて」沖 侑果の投稿に、日傘よりもファンが釘付けになったもの | RBB TODAY

STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、7日に自身のXに投稿した写真が話題を呼んでいる。
沖が「天気良かった時の写真 日傘おおきいからみて」とのコメントとともにアップしたのは、大きな日傘をさして緑の中で微笑む写真。確かに日傘は大きく、沖をしっかり紫外線から守っている。しかしそれよりもファンの目を奪ってしまったのは、沖のセクシーないでたちだ。
沖は薄手の茶色いシャツを羽織っているのだが、ボタンは一つも留められておらず、胸元からお腹までが見えてしまっている状態。沖の形の良いバストラインがしっかり確認できる。
セクシーすぎる姿にファンからは「日傘より違うとこに目が行きます」「ごめんなさい傘なんて目に入りません←」「大きな日傘よりも大きなアンパンが2つ見えたのは気のせいでしょうかね・・・」「日傘どころじゃないw」とのコメントが寄せられた。
元STU48・沖侑果、純白レースのランジェリー姿でくびれ＆美バスト披露！「FRIDAY」オフショット公開 | RBB TODAY
STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、雑誌「FRIDAY」の会員限定サービス「FRIDAY GOLD」の連載企画に起用され、未発表のグラビア写真100枚とムービーを公開した。インスタグラムではオフショットとして、白のレースランジェリー写真4枚を披露している。
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