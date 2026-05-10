規格外のボリュームが眼福！韓国チアのキム・ヒョニョン、抜群スタイル際立つモノキニ姿公開 | RBB TODAY

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規格外のボリュームが眼福！韓国チアのキム・ヒョニョン、抜群スタイル際立つモノキニ姿公開

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規格外のボリュームが眼福！韓国チアのキム・ヒョニョン、抜群スタイル際立つモノキニ姿公開
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韓国の人気チア、キム・ヒョニョンの爽やかな近況が視線を集めている。

キム・ヒョニョンは5月7日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】規格外のボリューム、モノキニ姿のキム・ヒョニョン

海をバックにインフィニティプールで撮影した複数枚の写真を公開した。

公開された写真のキム・ヒョニョンは、ストライプ柄のモノキニ姿で抜群のスタイルを披露。スリムながらもボリューム感のあるプロポーションと、長い手足が際立っている。

また、ブラックのウェアを着用した姿も公開。サングラスを合わせたシックなスタイリングで、大人っぽい魅力も見せている。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

キム・ヒョニョン
（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

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《スポーツソウル日本版》

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