≠MEの尾木波菜が『FLASH』で初グラビア！美肌きらめく“圧倒的透明感”で魅了 | RBB TODAY

指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠MEのメンバー・尾木波菜が、4月28日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）にて初の撮り下ろしグラビアを披露した。
今回のグラビアでは、尾木の弾けるような笑顔と透明感あふれる美肌が存分に引き出されており、その“圧倒的透明感”にキュンとしてしまうこと間違いなしの誌面となっている。 尾木は千葉県出身の22歳、身長162.5cmのスレンダーなスタイルにも注目だ。インタビューでは、結成7周年を迎えた≠MEについてや、7年という月日が経っても変わらないことなどを語っており、ファンにとっても読み応えのある内容となっている。
≠MEは5月4日から≠ME アリーナツアー2026を全国5会場で開催。6月24日には12thシングル『タイトル未定』を発売予定となっている。
才色兼備のRQ・安藤笑、過去最大露出に挑戦！ | RBB TODAY
教育大卒のレースクイーン・安藤笑が『FLASH』に登場。大胆な露出と浴衣姿で大人の妖艶さを表現。2011年にご当地アイドルでデビュー後、教職免許を取得し、2026年からレースクイーンとして活動している。
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