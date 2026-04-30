なかやまきんに君、浜崎あゆみライブに出演「浜崎さんの上腕二頭筋のラインが凄かった」 | RBB TODAY

お笑いタレントのなかやまきんに君が29日、Xを更新。歌手の浜崎あゆみのライブに出演したことを報告した。

きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と明かし、浜崎とのツーショットや、ステージ上の自身の写真も公開。また、お笑いタレントのハリウッドザコシショウ、ゆってぃ、ひょっこりはんとともに撮影した5ショットも披露した。

浜崎については、「上腕二頭筋のラインが凄かったです」とコメント。また、「同じ福岡出身、同じ歳、そして同じ上腕二頭筋のラインです」と共通点を明かした。

最後には、「28周年おめでとうございます」と祝福。「パワー なかやまきんに君」と締めくくった。

ポストには、「あゆときんに君にそんな共通点があったなんて！」「メンツが斜め上すぎて楽しそう」「あゆのライブどうなってんの笑」という声が集まっている。

※【画像】なかやまきんに君が浜崎あゆみライブ出演を報告

