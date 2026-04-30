なかやまきんに君、浜崎あゆみライブに出演「浜崎さんの上腕二頭筋のラインが凄かった」 | RBB TODAY

お笑いタレントのなかやまきんに君が29日、Xを更新。歌手の浜崎あゆみのライブに出演したことを報告した。
きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と明かし、浜崎とのツーショットや、ステージ上の自身の写真も公開。また、お笑いタレントのハリウッドザコシショウ、ゆってぃ、ひょっこりはんとともに撮影した5ショットも披露した。
浜崎については、「上腕二頭筋のラインが凄かったです」とコメント。また、「同じ福岡出身、同じ歳、そして同じ上腕二頭筋のラインです」と共通点を明かした。
最後には、「28周年おめでとうございます」と祝福。「パワー なかやまきんに君」と締めくくった。
ポストには、「あゆときんに君にそんな共通点があったなんて！」「メンツが斜め上すぎて楽しそう」「あゆのライブどうなってんの笑」という声が集まっている。
浜崎あゆみ、上海公演中止後「無観客で1曲目からアンコールまで行いました」 | RBB TODAY
浜崎あゆみは上海公演中止後、無観客でパフォーマンスを行い、ファンに感動と称賛を呼んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/30/240273.html続きを読む »
浜崎あゆみの全国ツアーがスタート！ライブ中はスマホでの撮影やTwitterへの投稿が可能 | RBB TODAY
浜崎あゆみの全国ツアー、ayumi hamasaki『Just the beginnnig -20- TOUR 2017』の初日公演が13日、横浜アリーナで開催された。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/05/14/151615.html続きを読む »
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～ (DVD(スマプラ対応)) - 浜崎あゆみ [DVD]
￥6,415
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥6,415
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)