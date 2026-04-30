ヤン・ジョンウォン、詐欺容疑で警察出頭…7時間に及ぶ取り調べと“配偶者の揉み消し接待”疑惑 | RBB TODAY

タレントのヤン・ジョンウォン（36）が、詐欺などの容疑で警察の取り調べを受けた。

ソウル江南警察署は4月29日、約7時間にわたってヤン・ジョンウォンへの取り調べを行ったと発表した。

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ヤン・ジョンウォンは取り調べを終えた同日19時20分頃、取材陣の質問には一切答えず警察署を後にした。出頭直後には「誠実に調査に臨む。身に覚えのない、理不尽な部分を明らかにしたい」としていたが、夫に関する疑惑やスクール運営への関与については言葉を濁した。

（写真提供＝OSEN）ヤン・ジョンウォン

ヤン・ジョンウォンは、かつて自身が広告モデルを務めていたフランチャイズのピラティススクールに関して、加盟店の店主らに対して収益の誇大宣伝で勧誘したほか、器具のレンタル費用などを不正に詐取した疑いを持たれている。被害を訴える店主らは、2024年7月に詐欺および加盟事業法違反の容疑で告訴状を提出していた。

この事件は同年12月に一度「嫌疑なし」として捜査終結となっていたが、その後、捜査もみ消し疑惑が浮上し、再び注目を集めることとなった。特に、ヤン・ジョンウォンの夫であるイ氏が事件の揉み消しを請託し、接待したという証拠が、検察の捜査過程で明らかになったと報じられている。

これに対しヤン・ジョンウォンは、最近のインタビューで「ピラティススクールとはモデル契約を結んでいただけで、運営には一切関与していない。夫に関する事案についても、ほとんど知らされていない」と関与を強く否定していた。

◇ヤン・ジョンウォン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2008年のドラマ『生意気なヨンエさん』シーズン3（tvN）でデビュー。MBCのバラエティ番組『マイ・リトル・テレビジョン』に出演した際、人形のような美貌で“ピラティスの女神”として注目を集めた。現在もピラティス・インストラクター、さらにはCHA医科大学のメディカルピラティス専攻主任教授として活動している。私生活では2023年5月に一般男性と結婚。同年12月に第一子となる息子を出産した。

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