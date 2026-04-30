熊切あさ美、波瀾万丈な半生を赤裸々告白！恋愛スキャンダルやいじめなど「崖っぷち」の過去や“美ボディ”の秘訣も | RBB TODAY

元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、今年6月で46歳を迎える熊切あさ美が、ライフスタイル・フォトエッセイ『祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY』（主婦と生活社）を6月19日に刊行する。彼女の波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫る一冊となっている。

「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

本書では、いじめに遭った幼少期やチェキッ娘時代の挫折、恋愛スキャンダル、そして病気や愛犬との別れなど、数々の「崖っぷち」「どん底」を体験してきた熊切がいかにして這い上がり、現在の「それなりに自分を好きになれた」状態を手に入れたのかを赤裸々に綴っている。

「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

そんな熊切が前に進み続けられた理由として挙げるのが、週1回・1日40分の「北島式筋トレ」と、10年以上通うキックボクシングだ。本書では、年齢を感じさせない「全肯定BODY」を作り上げたメソッドや、美と健康を保つルーティンを大公開。熊切の鍛え抜かれた筋肉や大人の魅力あふれる肌露出、リラックスした素顔を捉えた撮り下ろし写真もふんだんに収録している。

「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

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「祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODY」主婦と生活社

「計算ゼロ」で正直に生きてきた彼女が贈る、人生に悩むすべての人へ向けた、ひとつの物事に縛られず、自分や周りの存在を愛し前を向いて生きるためのエールとなる書籍となっている。