ほっかほっか亭、チキン南蛮などボリューム系弁当がリニューアル！「贅沢シュウマイスペシャル」も新登場 | RBB TODAY

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ほっかほっか亭、チキン南蛮などボリューム系弁当がリニューアル！「贅沢シュウマイスペシャル」も新登場

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とりめしスぺシャル：900円（税込）
  • とりめしスぺシャル：900円（税込）
  • ボリューム満点！満足度120%！ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」がリニューアル！
  • ＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）
  • 唐揚スぺシャル：820円（税込）
  • のりスぺシャル：790円（税込）
  • チキン南蛮スぺシャル：890円（税込）
  • 牛焼肉スぺシャル：1,140円（税込）
  • しょうが焼スぺシャル：930円（税込）

　ほっかほっか亭は、ボリューム系弁当「スペシャルシリーズ」を5月1日からリニューアルし、新商品「贅沢シュウマイスペシャル」を発売する。

ボリューム満点！満足度120%！ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」がリニューアル！

　新登場の「贅沢シュウマイスペシャル」は、国産豚肉と玉ねぎ、しょうがを使ったシュウマイを主役にした弁当。シュウマイは店舗のせいろで蒸し上げ、肉の旨みを楽しめる仕立てにしている。価格は890円（税込）。

＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）

　弁当には、シュウマイのほか、唐揚、ポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなどのおかずを詰め合わせる。ごはんは国産米を使用し、揚げ物や肉系のおかずと合わせてしっかり食べたい時に向く内容となっている。

　また、今回のリニューアルでは、スペシャルシリーズの副菜として「カレーキャベツ」も新たに追加。カレー風味とシャキシャキとした食感で、揚げ物中心の弁当の箸休めとして楽しめる。

　ラインナップは、「唐揚スペシャル」820円（税込）、「のりスペシャル」790円（税込）、「チキン南蛮スペシャル」890円（税込）、「牛焼肉スペシャル」1,140円（税込）、「しょうが焼スペシャル」930円（税込）、「とりめしスペシャル」900円（税込）など。なお、価格や取り扱いメニューはエリア、店舗により異なる場合がある。

唐揚スぺシャル：820円（税込）
のりスぺシャル：790円（税込）
牛焼肉スぺシャル：1,140円（税込）

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