 「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」…第2子妊娠中の西野未姫、大人可愛いモノトーン私服ショットを披露！ | RBB TODAY
「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」…第2子妊娠中の西野未姫、大人可愛いモノトーン私服ショットを披露！

西野未姫（写真は西野未姫の公式ブログから）
　第2子妊娠中の元AKB48でタレントの西野未姫が、アメーバオフィシャルブログで私服コーデを披露した。

　西野は10日の投稿で、黒のジャンパースカートにボーダーのタートルネックを合わせ、足元はローファーでまとめたモノトーンスタイルを公開。段になったチュールデザインが印象的で、マタニティマークを付けたベージュのトートバッグを手に、ハーフアップヘアで壁にもたれた柔らかな表情を見せている。

　シンプルながら上品で大人可愛い雰囲気に、SNSでは「あらっ！未姫ちゃん可愛い」「かんわいい」「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」「私服もフェイラーのバッグも最高」「素敵なママ」などの声が寄せられている。

※西野未姫が私服コーデを披露した投稿（西野未姫アメーバオフィシャルブログより）


西野未姫、ピラティス中の開脚姿に反響「ボディライン綺麗すぎるやろっ!!」 | RBB TODAY
画像
元AKB48でタレントの西野未姫が、自身の公式ブログでピラティスに励む姿を公開し、ファンから大きな反響を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/15/228169.html続きを読む »

第2子妊娠中の西野未姫、"いちごコーデ"1歳愛娘との散歩ショット公開！ | RBB TODAY
画像
西野未姫は妊娠中で、愛娘とのお散歩写真や家族ショットを公開し、幸せな様子が伝わる。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/15/242371.html続きを読む »

《平木昌宏》

