「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」…第2子妊娠中の西野未姫、大人可愛いモノトーン私服ショットを披露！ | RBB TODAY

第2子妊娠中の元AKB48でタレントの西野未姫が、アメーバオフィシャルブログで私服コーデを披露した。

西野は10日の投稿で、黒のジャンパースカートにボーダーのタートルネックを合わせ、足元はローファーでまとめたモノトーンスタイルを公開。段になったチュールデザインが印象的で、マタニティマークを付けたベージュのトートバッグを手に、ハーフアップヘアで壁にもたれた柔らかな表情を見せている。

シンプルながら上品で大人可愛い雰囲気に、SNSでは「あらっ！未姫ちゃん可愛い」「かんわいい」「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」「私服もフェイラーのバッグも最高」「素敵なママ」などの声が寄せられている。

※西野未姫が私服コーデを披露した投稿（西野未姫アメーバオフィシャルブログより）