乃木坂46・賀喜遥香、ティッシュ100個届く“爆買い”ミス　日村絶賛「いいエピソード！」 | RBB TODAY

乃木坂46の賀喜遥香が19日深夜に放送された『乃木坂工事中』（テレビ東京系）に出演し、“爆買いミス”エピソードを明かすなど、トークの上達ぶりを見せた。

この日は、即興で素早く返答するバラエティ力を鍛える企画「スピードクイーン決定戦2026」が行われ、メンバーの瞬発力やトーク力が試された。

賀喜は序盤から積極的な姿勢を見せ、「一番先輩ですし（この企画）やったことあるんですよ」「成長したんだぞっていうのをお見せできたら」と意気込みを語った。

「一番最近ネットで買ったもの」というお題が出されると、賀喜はすかさずボタンを押し、ネット通販で卓上ティッシュを誤って大量購入し、自宅に100個届いたという“爆買いミス”エピソードを披露。

想定外のスケール感ある買い物ミスにスタジオは笑いに包まれ、MCのバナナマン・日村勇紀はテンポの良いオチに「素晴らしい！いいエピソード！」と絶賛。共演者からも好意的な反応が集まった。

また日村からは、過去の賀喜について“のろトーク”気味だったと振り返る場面もあったが、今回は即興での返しやエピソードの完成度の高さで成長を見せる形となった。