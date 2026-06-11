ダレノガレ明美、タイトな黒ウェアで愛車と並ぶ姿を披露！「リアル峰不二子」な異次元スタイルが話題に | RBB TODAY

タレントのダレノガレ明美さんが自身のX（旧Twitter）を更新し、「バイクロケ。TRIUMPH本当に乗りやすい」と綴り、最新ショットを公開した。

​ 公開されたショットには、クラシカルで洗練されたデザインが目を引くイギリスの名門バイク「TRIUMPH（トライアンフ）」の傍らで、抜群のスタイルが際立つ黒のタイトな衣装に身を包んだダレノガレの姿が。

​ダレノガレの圧倒的なプロポーションに、ファンからは「リアル峰不二子すぎる！」「バイクも本人も格好良すぎる」と絶賛の声が相次いでおり、美女と名車のスタイリッシュな競演が大きな話題となっている。



