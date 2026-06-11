TOMORROW X TOGETHER、ミセス主催『CEREMONY』に出演！大森元貴書き下ろし楽曲を披露「とてもドキドキ」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に出演した。

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLE が立ちあげた新しいエンタテインメントメディアで、ライブやフェスとは異なる、 ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーだ。

【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！

今年で2回目となる「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、6月10日・11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、TOMORROW X TOGETHERは1日目のステージを飾った。

Photo by @ogata_photo

まずTOMORROW X TOGETHERは、全員黒で揃えたスーツ姿でグリーンカーペットに颯爽と登場し、各メディアのフォトコールに応じた。グリーンカーペットを歩いた感想を聞かれたボムギュは、「ほんとに暑いです！汗がびしょびしょ！最近覚えた日本語です！」と笑顔でコメント。さらに「すぐに目の前でアーティストのステージが見られることがとても楽しみで、刺激になると思います。僕たちのステージも楽しみにしていてください」とショーへの期待と意気込みを伝えた。

（撮影：田中聖太郎写真事務所）

本番ステージでは白と黒のシックな衣装に着替えたTOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』を披露。「お互いの音楽やカルチャーを讃えあう祭典というコンセプトを持った素敵な場所で、僕たちの音楽をみなさんに届けることができて幸せ」と出演の喜びを語った。

続いて6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』の収録曲『I'll See You There Tomorrow』を披露し、会場を明るい雰囲気で包んだ。

そして、日本1stフルアルバム『STILL DREAMING』の収録曲で、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が提供した『Force』を披露し、「この場所で披露することがとてもドキドキする曲。素敵な曲をプレゼントしてくださり、改めてありがとうございます」と感謝を伝えた。

（撮影：田中聖太郎写真事務所）テヒョン

また、TOMORROW X TOGETHERを代表してテヒョンがプレゼンターを務め、自身と音楽についてのスピーチを行った。テヒョンは、「音楽には心と心をひとつに繋いでくれる不思議な力があります。しかしどんなに素晴らしい音楽が生まれても、それを聴いてくれる『誰か』がいなければ、音楽は完成しません。僕たちの音楽に共鳴し、同じ景色を見て、僕たちの音楽を完成させてくれるのが、ファンであるMOA（ファンダム名）のみなさんです」とコメントした。

続けて、「MOAが僕たちの音楽を愛してくれるからこそ、僕たちTOMORROW X TOGETHERが今日ここにいます。僕たちの音楽が世界中のMOAの日常を共にし、時には支えになっていたとしたら、これ以上の幸せはありません」とMOAへの感謝の気持ちを伝えた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは現在、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催中。大好評だった愛知、千葉公演に引き続き、6月16日・17日にマリンメッセ福岡A館、23日・24日に兵庫のGLION ARENA KOBEで公演を続ける。

■【写真】テヒョン、“滅ポーズ”披露「はぁ最高」「可愛すぎ」

■【写真】スビン、日本でのオフショットが「メロオッパすぎ」

■【写真】「王子様が2人…」ボムギュ、日本の人気アイドルと2SHOT