黒嵜菜々子が2年半ぶりに「FLASH」に登場！「幅広い私を見れます」美谷間&くびれで大人の色気 | RBB TODAY

アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子が10日にXを更新。9日発売の「FLASH」（光文社）に掲載されたグラビアを報告した。

アイドルを卒業後現在はタレント兼プロデューサーの二刀流として活躍している黒嵜。「FLASH」掲載は2年半ぶりとなる。

黒嵜はXで「光文社『FLASH』ゲットできた？みなさんぜひご覧ください！」と呼びかけ。



ポストではブルーのリブニットワンピース水着姿でカメラを見つめる自身が映ったショットも公開。深いVネックデザインで美谷間を大胆に見せ、ウエスト部分のカットアウトがくびれを強調している。ナチュラルなロングヘアと落ち着いた表情で、大人の色気を存分に披露している。

黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出身。現在はタレント兼「Root mimi」のプロデューサーとして活動しているほか、「サンデージャポン」（TBS系）などにも出演するなど、活動の幅を広げている。

今回の「FLASH」掲載にあたり、黒嵜は「今回の撮影では大人っぽいイメージ、色っぽいイメージ、スポーティーなイメージまで幅広い私を見れますので皆さん是非ご覧ください」とコメントを寄せている。



©Hikaru Takahashi

ポストには、「めちゃめちゃ綺麗でお美しいです！」「水着姿めっちゃ綺麗で可愛くて癒されました」「セクシーすぎるけど可愛い」という声が集まっている。



※【写真】黒嵜菜々子のブルーの水着姿

