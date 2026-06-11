西野未姫、第二子出産後の育児は「想像より大変」！2人の子と撮影した日常ショットが「すごく幸せそう」と反響 | RBB TODAY

西野未姫が10日、アメーバオフィシャルブログを更新。1歳長女＆生後1か月長男との微笑ましい日常ショットを公開した。
西野は「最近の日常はこんな感じです」と2人の子どもと撮った写真をアップ。ソファーの上で西野が生後1か月になった長男頑馬くんと、1歳の長女・にこりちゃんを抱っこしている。まだ首が座らない息子を上手に片腕で支えており、すでに2人の子育てに慣れた様子。しかし幼い子供2人を育てるのは大変なようで、西野は子育てについて「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と綴っている。
この投稿にファンからは「すごく幸せそう」「大変な事も多い分嬉しい事も多いですよね」「愛おしい我が子がふたりになり愛するけーさんといつまでも仲良し家族でいて下さいね」といったコメントが寄せられた。
西野未姫が第二子出産をアメーバオフィシャルブログで報告！「元気な男の子です」 | RBB TODAY
タレントの西野未姫が第二子となる男の子を無事出産したことをインスタグラムで報告。夫・山本圭一や長女との4人家族の写真をアップし、出産を応援してくれたファンへ感謝を伝えた。多くの芸能人からもお祝いコメントが寄せられている。
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元AKB48・西野未姫、1歳長女の保育園入園式を報告「少し寂しい気持ちも」 | RBB TODAY
元AKB48の西野未姫が長女の入園式を報告し、成長や母親の心境を綴った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/02/246055.html続きを読む »