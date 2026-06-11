西野未姫、第二子出産後の育児は「想像より大変」！2人の子と撮影した日常ショットが「すごく幸せそう」と反響 | RBB TODAY

西野未姫が10日、アメーバオフィシャルブログを更新。1歳長女＆生後1か月長男との微笑ましい日常ショットを公開した。

西野は「最近の日常はこんな感じです」と2人の子どもと撮った写真をアップ。ソファーの上で西野が生後1か月になった長男頑馬くんと、1歳の長女・にこりちゃんを抱っこしている。まだ首が座らない息子を上手に片腕で支えており、すでに2人の子育てに慣れた様子。しかし幼い子供2人を育てるのは大変なようで、西野は子育てについて「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と綴っている。

（写真は西野未姫の公式ブログから）

（写真は西野未姫の公式ブログから）

（写真は西野未姫の公式ブログから）

この投稿にファンからは「すごく幸せそう」「大変な事も多い分嬉しい事も多いですよね」「愛おしい我が子がふたりになり愛するけーさんといつまでも仲良し家族でいて下さいね」といったコメントが寄せられた。

※西野未姫の投稿（西野未姫アメーバオフィシャルブログより）