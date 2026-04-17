NY発ステーキハウスがアメリカ各地の伝統料理をアレンジ！新作バーガー4種を5月限定で販売 | RBB TODAY

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NY発ステーキハウスがアメリカ各地の伝統料理をアレンジ！新作バーガー4種を5月限定で販売

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コルビージャックチーズバーガー
  • コルビージャックチーズバーガー
  • 本場アメリカの熱狂を、洗練された一皿に。 BLT STEAK ROPPONGIが贈る5月限定バーガーイベント「バーガーマンス」
  • 禁断の甘じょっぱさ「アップルコブラーバーガー」
  • プルドポークバーガー
  • ブラッケンドフィッシュバーガー

　NY発のアメリカンステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」は、5月限定イベント「バーガーマンス2026」を開催する。

本場アメリカの熱狂を、洗練された一皿に。 BLT STEAK ROPPONGIが贈る5月限定バーガーイベント「バーガーマンス」

　同イベントは、アメリカで5月に展開されるナショナル・バーガーマンスに着想を得た企画で、今回で4回目。今年は『アメリカ各地の食文化の再構築』をテーマに、ビーフを使ったバーガーに加え、魚を主役にしたバーガーを含む4種類をそろえる。

　ラインアップのひとつ「アップルコブラーバーガー」は、アップルコンポートにアップルサイダーベーコン、アーモンドジンジャークランブルを組み合わせた一品。甘みと塩気、食感の違いを楽しめる仕立てとなっている。

禁断の甘じょっぱさ「アップルコブラーバーガー」

　「コルビージャックチーズバーガー」は、コルビージャックチーズに加え、自家製キャンディハニーベーコンとキャラメリゼオニオンを合わせた王道の構成。「プルドポークバーガー」は、ほぐした豚肉にコールスロー、チェダーチーズ、BBQソースを重ねた南部スタイルのバーガーだ。

プルドポークバーガー

　また、「ブラッケンドフィッシュバーガー」は、脂ののった銀ダラをブラッケンドスパイスで焼き上げたメニュー。魚の旨みとスパイスの風味を生かした、ニューオーリンズ風の味わいが特徴としている。

ブラッケンドフィッシュバーガー

　価格はいずれも2,600円（税込）。ランチタイムはコーヒー付きで、ディナータイムはバーカウンターで提供される。開催期間は5月1日から31日まで。


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