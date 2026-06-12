人気イタリアングループが東海初出店！名古屋・栄に「BRIANZA NAGOYA HAERA」オープン | RBB TODAY

Brianza Groupは、モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA（ブリアンツァ名古屋ハエラ）」を、6月11日に名古屋・栄のラグジュアリーモール「HAERA」4階にオープンした。

モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」

Brianza Groupは、2001年に代官山で「Ristorante la Brianza」をオープンして以来、都内を中心に展開してきたイタリアンレストランのグループ。2025年には「La Brianza」と「DepTH brianza」が2年連続でミシュランセレクテッドに選出されており、今回の新店舗は同グループ9店舗目、東海地方では初出店となる。

モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」

モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」

「BRIANZA NAGOYA HAERA」のコンセプトは、「伝統と革新が出会う、イタリアンの新しい定番」。四季折々の地元食材と日本各地の厳選素材を組み合わせ、地中海を感じさせるハーブやスパイス、炭火焼きの香ばしさを取り入れたモダン・イタリアンを提供する。メニューには、Brianza Groupの人気スペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」や、「サカエヤ仕立ての熟成黒毛和牛炭火焼き」などが登場する。

モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」

コースは、ランチが3,800円、5,500円、8,800円、12,000円、ディナーが5,500円、8,800円、12,000円で、いずれも税込。名古屋のパノラマビューを眺めながら、炭火の香りやハーブの彩りを楽しめるコース体験を提案する。

モダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」

店内は82席を備え、テーブル64席に加え、8席・10席の完全個室2部屋を用意。デートや接待、会食、ハレの日、女子会など幅広いシーンに対応するほか、50名からの貸切利用にも対応する。内装には、名古屋の象徴である「金のシャチ」をモチーフに、イタリア神話の要素を織り交ぜたアートを採用。現代アーティストのGEORGE HAYASHI氏が同店のために描き下ろした作品が、店内を華やかに彩る。

また、オープンを記念して、6月30日までの来店分を対象に、コース料理を予約した来店者へ選べるドリンクを1杯サービスするキャンペーンも実施。特典は、グラススパークリング、ノンアルコールカクテル、食後酒、カフェから選べる。

店舗所在地は、愛知県名古屋市中区錦3-25-1 ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 4F。営業時間は、ランチが11時から15時、カフェタイムが15時から16時30分、ディナーが17時30分から23時まで。