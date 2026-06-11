ほっともっと、「うな重」シリーズ17日より発売！牛すき・大海老天の贅沢重も登場 | RBB TODAY

ほっともっとは、夏の定番商品「うな重」シリーズを17日より全国の店舗で発売する。

「ほっともっと」いろんなお重で楽しめる！『うな重』『上・うな重』『牛すきうな重』『大海老天うな重』新発売

今年は、うなぎをシンプルに味わえる「特製だれで味わう うな重（3切れ）」をはじめ、うなぎを贅沢に堪能できる「特製だれで味わう 上・うな重（6切れ）」をラインアップ。さらに、醤油ベースの甘めのタレで仕上げた牛すき焼きと一緒に楽しめる「甘辛牛肉と楽しむ 牛すきうな重（2切れ）」、うなぎ4切れに大きな海老天2本を添えた「大きな海老と楽しむ 大海老天うな重（4切れ）」も登場する。

特製だれで味わう うな重(3切れ) 1,040円

甘辛牛肉と楽しむ 牛すきうな重(2切れ) 940円

主役となるうなぎの蒲焼は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げ、香ばしさを引き出した一品。別添の醤油ベースのたれは、うなぎの旨味を引き立てる甘辛い味わいで、ごはんとの相性も抜群だという。

価格は、「特製だれで味わう うな重（3切れ）」が1,040円、「特製だれで味わう 上・うな重（6切れ）」が1,800円、「甘辛牛肉と楽しむ 牛すきうな重（2切れ）」が940円、「大きな海老と楽しむ 大海老天うな重（4切れ）」が1,540円。また、専用予約サイト限定で「1本うな重」も2,590円で販売される。価格はいずれも税込。

大きな海老と楽しむ 大海老天うな重(4切れ) 1,540円

【WEB限定】1本うな重 2,590円

また、6月17日から7月20日まで、店頭または専用予約サイトで対象商品を予約すると、通常価格より100円引きで購入できるキャンペーンも実施。受け取り期間は7月24日から7月27日まで。なお、「1本うな重」はキャンペーン対象外となる。

