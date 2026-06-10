焼肉きんぐ、初の「ハワイフェア」開催！ロコモコやマラサダなど夏メニュー登場 | RBB TODAY

焼肉きんぐは、7月9日から期間限定で「ハワイフェア」を全国の店舗で開催する。これに先立ち、6月10日から一部22店舗で先行販売を開始した。

【焼肉きんぐ】7月9日(木)から「ハワイフェア」を初開催！

同フェアは、焼肉きんぐ初開催となるハワイをテーマにした期間限定企画。夏のハワイ気分を味わえるメニューとして、「厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～」「KING'S HAWAIIAN 自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー」「石焼チーズロコモコ」などを展開する。

厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～ (690円/税込759円)

【KING'S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー (390円/税込429円)

「厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～」は、フルーティーなBBQソースを合わせた食べ応えのある一品。価格は税込759円。「KING'S HAWAIIAN 自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー」は、ほんのり甘いパンに好みの具材を挟んで楽しめるメニューで、価格は税込429円。

このほか、濃厚なデミソースとチーズを合わせた「石焼チーズロコモコ」（税込759円）、ガーリックソースが効いた「MINATO Hawaii ガーリックシュリンプ」（税込539円）、「フラ印マウイチップス」監修の「フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～」（税込429円）も登場する。

【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ (490円/税込539円)

【フラ印マウイチップス】フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～ (390円/税込429円)

デザートには、「THE MALASADA TOKYO」監修の「マラサダ ～クリーム～」（税込319円）を用意。もちもちとしながら軽めの生地に、たっぷりのクリームを詰め込んだ一品となっている。

【THE MALASADA TOKYO】マラサダ ～クリーム～ (290円/税込319円)

販売期間は7月9日から9月中旬までの予定。期間限定メニューは「きんぐコース」「プレミアムコース」、または単品で注文できる。一部店舗では商品内容や価格が異なる場合がある。



