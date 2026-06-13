“韓国陸上界のaespa・カリナ”、スイムウェア姿で魅せたボリューム感「惚れてしまいます」 | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』に出演し話題を集めた陸上選手のキム・ミンジが、スイムウェア姿を披露した。

キム・ミンジは6月11日、特別なコメントを添えることなく、中国・上海のホテルのプールで撮影した写真を公開した。

【写真】“陸上界のカリナ”、スイムウェア姿

公開された写真でキム・ミンジは、ホワイトトーンのスイムウェアを着用し、上海の夜景をバックにゆったりとした時間を過ごしている。カメラを見つめる姿や、プールの中でリラックスする様子など、自然体な魅力を見せた。

この投稿には「惚れてしまいます」「美しすぎる」「色気が…」「うわぁ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝キム・ミンジInstagram）

現在、珍島（チンド）郡庁所属の陸上選手として活動しているキム・ミンジは、aespaのカリナに似たルックスから、「陸上界のカリナ」の愛称でも知られている。

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。

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