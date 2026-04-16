西澤由夏アナ、米入国でトラブル告白！厳重検査も無事通過しWWE取材へ | RBB TODAY

ABEMAのアナウンサー・西澤由夏が16日、自身のXを更新しアメリカ入国時のトラブルを明かした。

投稿によると、女性だけでの渡航を疑われ、入国審査で厳しいチェックを受けたという。パスポートは鍵付きの箱に入れられ、さらに荷物検査ではカラフルな衣装や配布用の写真集が見つかり、更に疑われてしまう場面もあったと振り返った。

それでも無事に入国し、「ラスベガスに来ています！今年もWWEをリポートします！」と報告。現地での活動への意気込みをつづった。

さらに空港では、WWEのスーパースター・LAナイトと遭遇。2ショット写真も公開し、「大歓喜！！」と喜びを爆発させた。



※西澤由夏アナ、米入国でトラブル告白。WWEのスーパースター・LAナイトと2ショット写真も。（西澤由夏の公式Xより）