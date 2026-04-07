フリーアナ・白戸ゆめの、濡れシャツ姿の衝撃カット | RBB TODAY

慶應卒のお嬢様アナがグラビアを披露したとして話題になった白戸ゆめの。4月21日に写真集『Lily』（光文社）が発売予定となっている。

本日発売の『FLASH』に掲載されているのは、同写真集からの独占カット。濡れシャツを纏った衝撃写真だ。

白戸は2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当している。