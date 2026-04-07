 フリーアナ・白戸ゆめの、濡れシャツ姿の衝撃カット | RBB TODAY
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フリーアナ・白戸ゆめの、濡れシャツ姿の衝撃カット

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白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝
  • 白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

慶應卒アナウンサー・白戸ゆめの、タイを舞台に“過去最大露出”へ挑戦！初写真集先行カットが公開 | RBB TODAY
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白戸ゆめの初写真集は4月21日発売。先行カット公開とともに、彼女の魅力とこれまでの活動も紹介されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/03/244698.html続きを読む »

慶應卒アナウンサー・白戸ゆめの、まさかの白ビキニ | RBB TODAY
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28日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に、慶應卒アナウンサー・白戸ゆめのが登場。魅惑の白ビキニ姿で、人生初の表紙を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/28/220446.html続きを読む »

　慶應卒のお嬢様アナがグラビアを披露したとして話題になった白戸ゆめの。4月21日に写真集『Lily』（光文社）が発売予定となっている。

　本日発売の『FLASH』に掲載されているのは、同写真集からの独占カット。濡れシャツを纏った衝撃写真だ。

　白戸は2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当している。


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