 ABEMA西澤由夏アナ、「実は私、婚活してきました！」ウェディングフォト公開？ | RBB TODAY
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ABEMA西澤由夏アナ、「実は私、婚活してきました！」ウェディングフォト公開？

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ABEMAアナ・西澤由夏
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　ABEMAの西澤由夏アナウンサーが4月16日にXを更新し、婚活したことを報告。ウェディングフォトと思われる写真も公開した。

　西澤アナは16日にXで、WWEのリポートのためにラスベガスを訪れたことを報告。

　一方、「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！」と明かした。

　ポストでは、西澤アナが白いドレス姿で青を基調とした花束を持ち、スーツ姿の人と腕を組んだウェディングフォト風の写真も公開。

　詳細については、「また明日、詳しくお伝えします」とした。

　このポストには、「結果早く知りたい」「婚活どころか結婚発表みたいな写真やん」「気になる」という声が集まっている。

※【画像】西澤由夏アナが婚活を報告


「下剋上アナ」西澤由夏、 30歳誕生日に初フォトエッセイ発売 | RBB TODAY
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ABEMAの初代専属アナウンサー・西澤由夏の初フォトエッセイ『ABEMA アナウンサー西澤由夏です』（ワニブックス）が、自身の30歳誕生日・8月12日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/26/211063.html続きを読む »

ABEMAアナ・西澤由夏が初フォトエッセイ！背中ががっつり開いたドレス姿も | RBB TODAY
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　ABEMA初代アナウンサー・西澤由夏の初フォトエッセイ『ABEMAアナウンサー西澤由夏です』（ワニブックス）が12日に発売となる。5日には都内でお渡し会が開催され、本人が報道関係者の取材に応じた。
http://rbbtoday.com/article/2023/08/05/211405.html続きを読む »

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