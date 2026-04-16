ABEMA西澤由夏アナ、「実は私、婚活してきました！」ウェディングフォト公開？ | RBB TODAY

ABEMAの西澤由夏アナウンサーが4月16日にXを更新し、婚活したことを報告。ウェディングフォトと思われる写真も公開した。

西澤アナは16日にXで、WWEのリポートのためにラスベガスを訪れたことを報告。

一方、「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！」と明かした。

ポストでは、西澤アナが白いドレス姿で青を基調とした花束を持ち、スーツ姿の人と腕を組んだウェディングフォト風の写真も公開。

詳細については、「また明日、詳しくお伝えします」とした。

このポストには、「結果早く知りたい」「婚活どころか結婚発表みたいな写真やん」「気になる」という声が集まっている。

※【画像】西澤由夏アナが婚活を報告

