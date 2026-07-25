ILLIT×HANA、夢のコラボが実現！ILLITの日本新曲『I Got Your Back』にJISOO＆MOMOKAが参加へ | RBB TODAY

ガールズグループILLITの新曲での豪華コラボレーションが発表され、世間を賑わせている。

本日（7月25日）、ILLITの日本2ndシングル『I Got Your Back』のタイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』で、デビュー以降、大きな支持を集めるガールズグループHANAから、ジスとモモカがフィーチャリングおよび作詞で参加することが発表された。

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2組のアーティストのリアルな心情が重なり合い、ともに日本のトレンドを席巻する強力な化学反応が期待されている。

先立って、同日20時にYouTubeチャンネル「HYBE LABELS」で公開されたミュージックビデオティザー第2弾にも、ジスとモモカが登場し、反響を呼んでいる。

動画では、怪物に捕らわれたウォンヒを救うために一致団結する姿が描かれており、本編への期待を高めている。

（写真提供＝（P）＆（C）BELIFT LAB Inc.）左からHANAのJISOO、MOMOKA、ILLIT

『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』は、「私がそばにいるよ」という意味の楽曲名の通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々のなかでも、そばにいてくれる仲間への想いを歌ったロックソング。

ILLITとジス、モモカのリアルな心情とも重なる、未来への希望や困難をはねのける意志の強さ、そばにいてくれる仲間への想いを、力強いサウンドに乗せて表現している。

ジスとモモカからは、「普段からILLITさんの音楽をよく聴いていたので、フィーチャリングが決まって本当に嬉しかった。『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』はILLITさんと私たち2人、それぞれの違った魅力が重なり合った、大切な人に届けたい素直な気持ちを込めた楽曲だ。ぜひたくさん聴いてほしい」とコメントも寄せられた。

なお、ILLITの新しい日本シングル『I Got Your Back』は、来る7月26日20時にリリース予定だ。

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