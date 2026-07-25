日本で偶然声をかけた人が韓国俳優だった!?SNSのストリートスナップ動画が話題沸騰中 | RBB TODAY

俳優チョン・イルが、東京の街中で偶然撮影された動画により、日本で話題になった。

去る7月24日、日本の有名ストリートフォトグラファーSANKYOは、自身のSNSを通じて、「Streetphotography of strangers vol.309」というタイトルの動画を公開した。

【写真】ストリートスナップに応じたチョン・イル

公開された動画には、東京・月島で偶然出会った1人の男性と話をする姿が収められた。SANKYOは、スタイルが目を引く通行人に「どこから来たのか」と質問し、男性は「韓国から来た」と英語で答えた。

続けて、SANKYOが職業を尋ねると、チョン・イルは自身を俳優だと紹介し、「Prime Videoオリジナルドラマ『犯罪者』たくさん見てください」と作品を自然に紹介した。

（写真＝SANKYO Instagram）チョン・イル

当時、SANKYOはチョン・イルが韓国の有名な俳優であるということを知らず、撮影を行ったと知られた。

その後、動画が公開されると、韓国と日本のファンたちがコメントを通じてチョン・イルの正体を知らせ、投稿はネット上で瞬く間に拡散された。

ともに公開されたストリートスナップでは、オールブラックファッションを着こなしたチョン・イルが路地裏や都心を背景に、自然なポーズを取っている。普通の通行人のように街を歩きながらも、モデルのような容貌を披露し、目を引いた。

（写真＝SANKYO Instagram）チョン・イル

ファンは、「さすが俳優は違う」「街で出くわしても目立つビジュアルだ」「日本でも存在感がすごい」「偶然撮られたのにファッション誌のようだ」「写真家が驚くのも無理はない」などの反応を見せた。

なお、チョン・イルは最近公開された高橋一生、斎藤工、水上恒司が主演を務めるPrime Videoオリジナルドラマ『犯罪者』に出演中だ。

◇チョン・イル プロフィール

1987年9月9日生まれ。2006年に公開された映画『静かな世界』で俳優デビューし、同年に韓国の地上波MBCの人気シットコム『思いっきりハイキック』に出演し、お茶の間でもその名を知らせた。2016年に社会服務要員として兵役に突入し、2019年11月に除隊している。除隊後まもなくして時代劇ドラマ『ヘチ 王座への道』で21代王の英祖（ヨンジョ）を熱演し、華麗な復帰を遂げた。

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