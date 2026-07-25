「ロックすぎる」とファン外でも話題に！TWICE・モモ、希少アイテムの封を切るも…むしろ価値上昇!? | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、モモが公開したアイテムが話題になっている。

去る7月24日、モモは自身のインスタグラムを更新。

【写真】希少なのに…モモの大胆な行動

キャプションには、飛び散ったペンキや翼など、さまざまな絵文字を並べ、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、モモが日本で過ごしたときの様子を捉えたものである。最近、彼女は日本で開催された美容ブランド「ReFa（リファ）」のイベントにミナ、サナとともに出席した。

（写真＝モモInstagram）

写真のなかのモモは、フチなしメガネと白の肩出しトップスで洗練された美しさを披露した。なかでも、ポケモンカードを頬につけて撮影した写真が思わぬ形で話題を呼んでいる。

モモが持っているカードは、スイクンの希少なカードで「PSA9」という世界最大の鑑定機関が特殊ケースを封入し、10段階中9の評価をつけた、状態が良好なものである。封を切ったことでカードの価値は下がるはずだが、モモが顔につけたことで、むしろ希少価値が上がったとファンの間で話題になっている。

（写真＝モモInstagram）

投稿を目にした人からは、「ワイルドすぎて好き」「ロックすぎる」「なんなら元より価値バカ高くなってそう」といった反応が寄せられていた。

なお、モモが所属するTWICEは7月10日から12日まで、ソウル・KSPO DOMEで6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」のアンコール公演を開催し、約1年にわたる大規模ツアーを締めくくった。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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