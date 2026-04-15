生田絵梨花、「大好きな人」上白石萌音と親密ツーショット公開「LIVEを観て、ごはんしました」 | RBB TODAY

乃木坂46の元メンバーで女優の生田絵梨花が4月14日にインスタグラムを更新し、仲がいいことを公言している女優の上白石萌音とのツーショットを公開した。

生田はインスタグラムで「LIVEを観て、ごはんしました」とつづり、上白石萌音とのツーショット自撮り写真を公開。「食べたか食べてないか忘れちゃうくらい夢中にLIVEの感想やら何やら喋り倒したよ」と明かした。

また、上白石について「刺激も安らぎももらえる大好きな人」とつづり、しあわせな時間をありがとう！！」と感謝していた。

このポストに上白石は「ありがとうーーーほんとよく笑った」とコメント。生田は「笑いすぎたね！ありがとう」と返信した。

ツーショットにファンからは、「2人とも、めっちゃ素敵です」「仲良しの2人最高」「神2ショット」という声が集まっている。

※生田絵梨花が上白石萌音とのツーショットを公開

