スターバックス、「キャラメル マキアート」が17日よりリニューアル！フラペチーノ2種も順次刷新 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年企画の第1弾として、リニューアルしたキャラメル マキアートを17日から全国のスターバックス店舗で発売する。

今回のキャラメル マキアートは、キャラメルソースのレシピを見直したほか、シロップにバニラビーンフレーバーシロップを採用。キャラメルのほろ苦さと、深煎りのエスプレッソ、ミルクのバランスを調整した。アイスは層の構成も変更し、ムースフォームを重ねた仕立てになっている。

価格は持ち帰りがShort 530円（税込）から、Tall 570円（税込）から、Grande 614円（税込）から、Venti 658円（税込）から。店内利用はShort 540円（税込）から、Tall 580円（税込）から、Grande 625円（税込）から、Venti 671円（税込）からとなる。店舗により価格は異なる。一部店舗を除き、通年販売を予定している。

あわせて、キャラメル フラペチーノとバニラ クリーム フラペチーノも17日から販売。いずれも新しいキャラメルソースやバニラビーンフレーバーシロップを取り入れ、香りの印象を高めたという。

アイスの『キャラメル マキアート』は、ふわふわのムースフォームを重ねたニュースタイルに！

キャラメル フラペチーノの価格は、テイクアウトがShort 560円（税込）から、Tall 599円（税込）から、Grande 643円（税込）から、Venti 687円（税込）から。店内利用はShort 570円（税込）から、Tall 610円（税込）から、Grande 655円（税込）から、Venti 700円（税込）から。バニラ クリーム フラペチーノも同価格で販売する。