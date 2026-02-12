 ミスド、「ショコラフレンチ」が12年ぶりに復活！新作「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場 | RBB TODAY
ミスド、「ショコラフレンチ」が12年ぶりに復活！新作「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場

　ミスタードーナツは、2月18日から3月下旬まで期間限定で「ショコラフレンチシリーズ」全3種を発売する。

ミスタードーナツ『ショコラフレンチシリーズ』

　同シリーズは1983年に初登場し、2013年まで不定期で期間限定販売されていた人気商品だ。今回発売されるのは、定番の「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」に加え、新作の「ザクザクチョコクリームショコラ」の3種類。

　「ショコラフレンチ」は、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした商品で、生地のふわっと軽い食感が特長だ。価格はテイクアウト183円、イートイン187円となっている。

ショコラフレンチ（テイクアウト　183円）

　「エンゼルショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした。価格はテイクアウト194円、イートイン198円だ。

　新作の「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドし、仕上げにホワイトチョコをコーティングした。価格はテイクアウト205円、イートイン209円となっている。

　販売期間は2月18日から3月下旬までで、順次販売終了予定だ。ミスタードーナツ全店で取り扱う。


《村上弥生》

