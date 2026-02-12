ミスド、「ショコラフレンチ」が12年ぶりに復活！新作「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場 | RBB TODAY

ミスタードーナツは、2月18日から3月下旬まで期間限定で「ショコラフレンチシリーズ」全3種を発売する。

ミスタードーナツ『ショコラフレンチシリーズ』

同シリーズは1983年に初登場し、2013年まで不定期で期間限定販売されていた人気商品だ。今回発売されるのは、定番の「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」に加え、新作の「ザクザクチョコクリームショコラ」の3種類。

「ショコラフレンチ」は、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした商品で、生地のふわっと軽い食感が特長だ。価格はテイクアウト183円、イートイン187円となっている。

ショコラフレンチ（テイクアウト 183円）

「エンゼルショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした。価格はテイクアウト194円、イートイン198円だ。

エンゼルショコラ（テイクアウト 194円）

新作の「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドし、仕上げにホワイトチョコをコーティングした。価格はテイクアウト205円、イートイン209円となっている。

ザクザクチョコクリームショコラ（テイクアウト 205円）

販売期間は2月18日から3月下旬までで、順次販売終了予定だ。ミスタードーナツ全店で取り扱う。